Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Beraber Kaldı ve Play-Off Turuna Yükseldi

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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından Play-Off turuna kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ın konuğu oldu. MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almedia üstlendi.

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde iki taraf da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, merkezden Tadic'in savunma arkası paslarıyla tehlike yaratmaya çalışsa da çok fazla etkili olamadı. Ev sahibi ekip, duran toptan bulduğu golle öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Aral Şimşir, ortasını yaptı. Diao, yaptığı kafa vuruşuyla 27'nci dakikada takımını öne geçirdi. 39'uncu dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Dzeko'nun pasıyla savunma arkasına sarkan En-Nesyri, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıya golle başladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasında Dzeko yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 86'ncı dakikada Midtjylland, beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan taç atışında ceza sahası içindeki Diao'nun kafayla arkaya göndermek istediği top Fred'den sekerek Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Fred'e çarparak ağlara gitti: 2-2. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından Play-Off turuna kaldı.