Fenerbahçe, Midtjylland ile Beraberlikte Turu Geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Midtjylland ile Beraberlikte Turu Geçti

Fenerbahçe'nin teknik sorumlu Foti, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak tura hak kazandıklarını söyledi.

31.01.2025 02:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 24'e adını yazdıran Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, hak ederek üst tura çıktıklarını söyledi.

MCH Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, zor olacağını bildikleri bir müsabakaya çıktıklarını dile getirdi.

İlk yarıda çok etkili olduklarını vurgulayan Foti, "Az oyuncuyla gelmiş olmamızdan dolayı bizler için zor maç olacağını biliyorduk. Çok iyi bir ilk yarı geçirdik, topla çok iyiydik. Son 20 metrede pas tercihlerinde hata yaptık. En iyi olduğumuz bölümde golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarı acı çektik çünkü oyuncu değişikliği yapmak zordu. İsmail ve Mert Hakan gibi uzun süredir oynamayan oyuncular oynadı. 8 maçlık sürece bakınca turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin ileriki aşamada kendilerine fazlasıyla yardımcı olacağını aktaran Foti, şöyle devam etti:

"Takıma yeni katılanlar muhakkak bizlere yardım edecek. Lyon maçı ve bugün sayısal anlamda çok eksiklik yaşadık. Özellikle yeni yapacağımız transferler bize yardımcı olacak. Tekrardan hocamız bir liste yapacak. Hedef olarak şunu söyleyebilirim, hocamızdan öğrendiğim bir şey varsa maç maç, adım adım bakmaktır. Uzun vadeli değil, maç maç düşünmektir. 8 zorlu maçın sonunda hak ederek üst tura çıkmayı başardık. Çok zorlu maçlar oynadık ama turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum."

Maçın son dakikalarının kendileri için zorlu geçtiğini anlatan Foti, "Maçın son dakikaları zor anlardı, çok yorulmuştu takım. Saha içinde zor anlar yaşadık, rakip beraberliği yakalayınca diğer maçlara da bakmamız gerekti. Kolay değildi. Kazanmak için savaştık. 2-2 bitti ve bizi bir üst tura taşıdı, bu yüzden mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Foti, Göztepe ve Midtjylland maçlarından hangisinden daha çok keyif aldığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki bu aslında alışkın olduğum bir durum. İlk defa takımın başında olmuyorum. Evimizde Göztepe maçında taraftarların yaratmış olduğu güzel atmosfer sebebiyle daha keyifliydi diyebilirim. Hocamız şimdi dönecek ve ben de yerime oturacağım."

Kaynak: AA

Midtjylland, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Midtjylland ile Beraberlikte Turu Geçti - Son Dakika

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