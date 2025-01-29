Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır: Zor Bir Karşılaşma Bekliyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır: Zor Bir Karşılaşma Bekliyoruz

Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır: Zor Bir Karşılaşma Bekliyoruz

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, yarın oynanacak Midtjylland maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa'da hiçbir maçın kolay olmadığını ve tur atlamak için kritik bir mücadele olacağını belirtti.

29.01.2025 20:07  Güncelleme: 20:33
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FENERBAHÇE Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, yarın oynanacak Midtjylland maçıyla ilgili, "Avrupa'da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu olacak. MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarında kolay maç olmadığını ifade eden Salvatore Foti, "Avrupa'da oynanan her maç gibi yarınki maç da zor olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz, sayısal anlamda eksikliğimiz var. Buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden geleni yapacaklar" diye konuştu.

'ÜSTESİNDEN GELMEMİZ GEREKEN BİR ZORLUK'

Beraberliğin de play-off için yetebileceğini ancak böyle bir durumda diğer maçların sonuçlara bakmaları gerektiğine dikkat çeken Foti, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Foti, "Eksik oyuncular bizim oyunumuzu tabii ki etkileyecektir. Buraya sayısal anlamda kısıtlı bir kadroyla geldik. 2 altyapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşamıştık. İdeal olan tüm takımın olması olurdu ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz. Beraberlik halinde bir üst tura çıkma durumuz var ama o zaman diğer maçlara bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Beraberlik yetebilir ama biz önce kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

'HOCAMIZIN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLECEKTİR'

Teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle takımın başında olmayacağı, tecrübeli teknik adamın yokluğunu hissedeceklerini dil getiren Foti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşler iyi gitmediği zaman atmosfer çok iyi olmayabiliyor. (Göztepe maçı) O an en iyi anımız değildi ama maçtan sonrada söyledik zaten devre arası bunun için var. Biz de bunu yaptık. Devre arasında bunları konuştuk. Hocamızın eksikliği hissedilecektir, varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum ilk defa başımıza gelen bir durum değil. Yarın nasıl bir sistemle oynayacağımıza dair konuşamam, o zaman rakibe avantaj vermiş olurum. İkinci yarıda 4'lüye geçmiştik ve takım daha iyi oynamıştı ama sadece sistem sebepli bir durum değildi. Oyuncuların hırsı ve isteği değişmişti. Oynayacağımız sistemden bağımsız bunların çok belirleyici olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazır: Zor Bir Karşılaşma Bekliyoruz - Son Dakika

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