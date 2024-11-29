THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında EA7 Emporio Armani Milano'ya 91-85 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, (Hırvatistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Zagars 16, Baldwin 19, Colson 9, Hayes-Davis 6, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
EA7 Emporio Armani Milan: Mannion, Shields 9, LeDay 19, Ricci 4, Mirotic 29, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie
Başantrenör: Ettore Messina
1. Periyot: 19-24 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)
Devre: 37-41 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)
3. Periyot: 63-66 (EA7 Emporio Armani Milano lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Milano'ya Yenildi - Son Dakika
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