Fenerbahçe, Busenaz Sürmeneli'ye Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Trabzon'da trafikte yaşadığı olayı kınadıkları belirterek, yasal işlemlerin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi. - İSTANBUL