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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında liderliğini korumak istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında liderliğini korumak istiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, liderlik mücadelesinde galibiyet serisini sürdürmek ve puanını artırmak için sahaya çıkacak. Ancak eksik oyuncular ve kart sınırındaki futbolcular takımın performansını etkileyebilir. Fenerbahçe'nin son maçlardaki golcü performansı ise gözlerin golcülerde olmasına neden oluyor.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında liderliğini korumak istiyor
27.01.2024 - 09:09,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de iki eksik

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde yarın forma giyemeyecek.

Bonucci döndü

Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.

Üç futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, yarınki maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Son 3 maçta birer gol attı

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22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.

Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti.

Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.

Kaynak: AA
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