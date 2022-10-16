Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

16.10.2022 13:14
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

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