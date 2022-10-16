Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

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