Fenerbahçe, Monaco'ya Konuk Oluyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Monaco'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Monaco\'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Euroleague'de Monaco ile kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler formda.

19.03.2025 11:40
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Fenerbahçe, THY Euroleague'in 30. haftasında yarın Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

THY Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 21.00'de Salle Gaston Medecin'de Monaco ile karşılaşacak. Euroleague'de 20 galibiyet, 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 17 galibiyet, 12 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de oynadığı son 3 karşılaşmada parkeden galibiyetle ayrılırken, son maçında ASVEL'i 92-82 mağlup etti.

13. randevu

Monaco ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 7 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 5 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşmayı Monaco 99-69'luk skorla kazandı.

Deplasmanda 10 galibiyet aldı

Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de deplasmanda 15 müsabaka oynadı. Jasikevicius'un öğrencileri, bu süreçte 10 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet yaşadı. Kanarya son dış sahada son olarak Olimpia Milano ile oynadı ve rakibini mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 82.8 sayı, 35.4 ribaund ve 17.4 asist ortalamalarıyla oynarken, Monaco ise 86.5 sayı, 33.0 ribaund ve 19.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 16.7 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Fransız ekibinde de Mike James 16.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Monaco'ya Konuk Oluyor - Son Dakika

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