Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic'te mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler ile Dinamo Zagreb'in anlaşmaya vardığı Hırvat eldivenin çarşamba günü İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Livakovic transferi konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti. Sucic, 28 yaşındaki kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini ve sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivene 4+1 yıllık sözleşme imzalatacak.
Hırvat eldiven Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 maçta 390 gol yerken, bu maçların 159'unda kalesini gole kapattı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe muradına erdi! İşte Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği tarih - Son Dakika