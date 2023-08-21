Fenerbahçe muradına erdi! İşte Dominik Livakovic\'in İstanbul\'a geleceği tarih

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic'te mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler ile Dinamo Zagreb'in anlaşmaya vardığı Hırvat eldivenin çarşamba günü İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Livakovic transferi konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti. Sucic, 28 yaşındaki kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini ve sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivene 4+1 yıllık sözleşme imzalatacak.

159 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Hırvat eldiven Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 maçta 390 gol yerken, bu maçların 159'unda kalesini gole kapattı.