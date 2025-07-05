Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer alacak.
Mustafa Cengiz, daha önce Arkas Spor ve Spor Toto formalarını giydi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'i Transfer Etti - Son Dakika
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