Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı

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Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Mergim Berisha, sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga takımı Ausgburg'a kiralanmıştı. Eski futbolcu Dietmar Hamann, 24 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

"RAKİPLERİ SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYOR"

Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre Hamann, "Mergim Berisha, fiziksel olarak harika bir oyuncu. Rakipleri sürekli rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

"NEDEN DÜNYA KUPASI'NDA OLMASIN?"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick'e de çağrıda bulunan Hamann, "Neden Dünya Kupası'nda olmasın? Niclas Füllkrug gibi bir oyuncu konuşuluyorsa, Berisha hakkında da konuşmak gerekiyor." dedi.

"BERISHA ELBETTE BİR ÇÖZÜM OLABİLİR"

Berisha'nın gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Hamann, "Berisha elbette bir çözüm olabilir. Gerçek bir santraforu gözden kaçırıyoruz. Bence Berisha en güzel çözüm. Neden böyle bir oyuncu davet almasın ki?" şeklinde konuştu.