Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı

Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Mergim Berisha, sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga takımı Ausgburg'a kiralanmıştı. Eski futbolcu Dietmar Hamann, 24 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.
Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre Hamann, "Mergim Berisha, fiziksel olarak harika bir oyuncu. Rakipleri sürekli rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick'e de çağrıda bulunan Hamann, "Neden Dünya Kupası'nda olmasın? Niclas Füllkrug gibi bir oyuncu konuşuluyorsa, Berisha hakkında da konuşmak gerekiyor." dedi.
Berisha'nın gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Hamann, "Berisha elbette bir çözüm olabilir. Gerçek bir santraforu gözden kaçırıyoruz. Bence Berisha en güzel çözüm. Neden böyle bir oyuncu davet almasın ki?" şeklinde konuştu.
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