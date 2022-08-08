Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti

08.08.2022 17:16

Fenerbahçe tribünlerinin renkli ismi Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı'nın videosunda, 1 milyon dolar verilmesi ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaş taraftarı olacağını açıkladı.

Son dönemlerde sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterdiği tepki videolarıyla gündeme gelen amigo Rambo Okan, şimdi de güzel fenomen Selen Yakıcı'nın videosunda ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ BANA 1 MİLYON DOLAR VERECEK"

Selen Yakıcı'ya sarılarak video çeken Rambo Okan yaptığı açıklamada, 2 şartla Beşiktaşlı olacağını belirtti. Rambo Okan videoda, "Beşiktaşlı olurum, niye olmayayım! 2 şartım var. Birincisi 1 milyon dolar verecek Beşiktaş Kulübü, İkincisi ise Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yiyeceğim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement