Son dönemlerde sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterdiği tepki videolarıyla gündeme gelen amigo Rambo Okan, şimdi de güzel fenomen Selen Yakıcı'nın videosunda ortaya çıktı.
Selen Yakıcı'ya sarılarak video çeken Rambo Okan yaptığı açıklamada, 2 şartla Beşiktaşlı olacağını belirtti. Rambo Okan videoda, "Beşiktaşlı olurum, niye olmayayım! 2 şartım var. Birincisi 1 milyon dolar verecek Beşiktaş Kulübü, İkincisi ise Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yiyeceğim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti - Son Dakika