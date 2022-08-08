Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti

Son dönemlerde sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterdiği tepki videolarıyla gündeme gelen amigo Rambo Okan, şimdi de güzel fenomen Selen Yakıcı'nın videosunda ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ BANA 1 MİLYON DOLAR VERECEK"

Selen Yakıcı'ya sarılarak video çeken Rambo Okan yaptığı açıklamada, 2 şartla Beşiktaşlı olacağını belirtti. Rambo Okan videoda, "Beşiktaşlı olurum, niye olmayayım! 2 şartım var. Birincisi 1 milyon dolar verecek Beşiktaş Kulübü, İkincisi ise Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yiyeceğim." ifadelerini kullandı.