Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Graz kentinin Bad Radkersburg bölgesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salon çalışmalarıyla başladı.
İdman; ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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