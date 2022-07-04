İdman; ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Graz kentinin Bad Radkersburg bölgesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salon çalışmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.