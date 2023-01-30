Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor

30.01.2023 16:02

Fenerbahçe'nin Barcelona B takımından renklerine bağladığı ve kafileye ne zaman dahil olacağı merak konusu olan Emre Demir'in bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, genç yetenek, bu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'da olacak.

Gelmesi dört gözle bekleniyordu! Yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'da

BEDAVAYA GELDİ

2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olan Emre, burada istenilen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan genç yıldız, Fenerbahçe'ye bedavaya transfer oldu.

YORUMLAR (1)
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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Kulübü, İtalya temsilcisi Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, İtalya temsilcisi Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Emre Demir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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