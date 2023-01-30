Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, genç yetenek, bu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'da olacak.

BEDAVAYA GELDİ

2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olan Emre, burada istenilen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan genç yıldız, Fenerbahçe'ye bedavaya transfer oldu.