Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, son olarak Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, genç yetenek, bu akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'da olacak.
2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olan Emre, burada istenilen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan genç yıldız, Fenerbahçe'ye bedavaya transfer oldu.
Son Dakika › Spor › Gelmesi merakla bekleniyordu! Emre Demir, Fenerbahçe için bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika