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Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL

Fenerbahçe\'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirtildi.

03.02.2024 22:41
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Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023-31 Ağustos 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderleri 485 milyon TL, dönem karı da 304 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kulübün borcunun da 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar 466 milyon TL - Son Dakika
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