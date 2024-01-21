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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred sakatlandı

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın son dakikalarında Brezilyalı futbolcu Fred sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fred'in yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe\'nin Brezilyalı futbolcusu Fred sakatlandı
21.01.2024 - 18:13,
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Samsunspor maçının son dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşadı. Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred'in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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