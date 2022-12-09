Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi

09.12.2022 12:01

Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldızı Luan Peres'ten üzücü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan ve forma giyemeyen tecrübeli savunmacının takıma ne zaman döneceği merak edilirken, futbolcunun tedavilere cevap vermediği bilgisi taraftarı kahretti.

UEFA Avrupa Lig'inde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlananı Luan Peres'in ağrılarının geçmediği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AĞRILARI GEÇMİYOR

15 Eylül'den bu yana takımdan uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceğini merak eden taraftarlara kötü haber geldi. Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissettiği ifade edilen Brezilyalı yıldızın formasına ne zaman kavuşacağı bilinmiyor

JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı. Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı. Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

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Jorge Jesus, Luan Peres, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını üzen haber! Sakatlanan yıldız futbolcu tedaviye cevap vermedi - Son Dakika


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