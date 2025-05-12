Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor

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Fenerbahçe'nin devre arasında 13.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Diego Carlos, beklenen performansı sergileyemeyerek hayal kırıklığı yarattı. Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kalabildi ve performansıyla vasatı aşamadı. Carlos'un bir dakikalık maliyeti 72 bin euro (3.1 milyon TL) olarak hesaplandı.

12.05.2025 11:07
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Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Diego Carlos, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Transferine toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve RAMS Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. Saç baş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.

DAKİKASI 3.1 MİLYON TL

Bu süreçte toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.

Fenerbahçe\'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor

Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Burak:
    Bu sportif direktör diye başımızda duran bi başka Portekizli branconun zarar ettirdiği kaçıncı adam... ali senin kadar kabiliyetsizini her şeye atlayanı görmedim. 300le aldın, daha yeni 500 milyon euro borç açıkladın hisse bile sattın, senin amacın ne? 77 1 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Cengiz 15 buna 13.5 veren yönetim ya güzel bir komisyon almıştır yada futbolun f bilmiyordur 35 1 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    israf bu futbol illeti o paraya fabrika iş yerler yapip millete iş verin 28 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    OLSUN.. GS NİN ELİNDEN ALDIK =)=) 22 4 Yanıtla
  • Yıl Al:
    Şurası çok net: Fenerbahçe yönetilemiyor 18 0 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Sorun değil yarın gene winn winn yapar taraftardan para toplarlar 17 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hahahaah 6 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    para çok olursa öyle kim aldı niye aldı hangi gözü görmeyen transfer etti bu adam acaba topçu falan da değil yazık 1 0 Yanıtla
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