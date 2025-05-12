Fenerbahçe\'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Diego Carlos, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Transferine toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve RAMS Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. Saç baş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.

DAKİKASI 3.1 MİLYON TL

Bu süreçte toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.