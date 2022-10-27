Rennes maçının kahramanı Emre Mor takım arkadaşına ayrı parantez açtı: Hakkını vermek gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında 3 farklı geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere beraberlik golünü getiren Emre Mor karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Emre Mor yaptığı açıklamada, "Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz, bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"BU GERİ DÖNÜŞÜ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mor ayrıca, "Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İÇİN OYNUYORUM"

Emre Mor, "Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmek için oynuyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.