Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasına Serdar Aziz'in sevinç gösterisi damga vurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasına Serdar Aziz'in sevinç gösterisi damga vurdu

09.11.2022 11:28

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada savunma oyuncusu Serdar Aziz'in hakeme bakarak yaptığı sevinç gösterisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmış ve puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - lacivertlilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli futbolcu, maçta son düdüğün gelmesiyle birlikte hakem Hüseyin Göçek'e dönerek yapmış olduğu hareketle sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe - Sivasspor maçına Serdar Aziz'in sevinç gösterisi damga vurdu

ÇOK HIRSLI, ÇOK İSTEKLİ

Fenerbahçe savunmasında oynayan Serdar Aziz, Sivasspor maçında gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini topladı. Maç boyunca hırslı ve istekli oluşuyla dikkatleri üzerine çeken yerli futbolcunun, maçın bitmesinin ardından hakeme doğru yapmış olduğu sevinç gösterisi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe - Sivasspor maçına Serdar Aziz'in sevinç gösterisi damga vurdu

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Son olarak Sivasspor maçında yapmış olduğu kritik müdahaleleriyle takımın en iyilerinden olan serdar aziz, özellikle kafa toplarındaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

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Hüseyin Göçek, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasına Serdar Aziz'in sevinç gösterisi damga vurdu - Son Dakika


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