Fenerbahçe'nin efsane basketbol kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin efsane basketbol kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti

Fenerbahçe\'nin efsane basketbol kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti
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Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen ve üç Türkiye şampiyonluğu yaşayan efsane oyuncu Ferhan Baras'ın vefat ettiğini duyurdu. Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"

Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Fenerbahçe, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin efsane basketbol kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin efsane basketbol kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti - Son Dakika
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