Fenerbahçe\'nin Euroleague Şampiyonluğu Rize\'de Coşkuyla Kutlandı

THY Euroleague final maçını kazanarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Rize'de de kutlandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, Euroleague finalinde Monaco ile şampiyonluk mücadelesi verdiği maç için Rize sahilinde dev ekran kuruldu. Rize Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izlemek isteyen vatandaşlar Rize sahiline akın etti. Karşılaşmayı izleyen vatandaşlar Fenerbahçe'nin atağa çıktı her pozisyonda 'Oley' diye bağırırken maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kutlamalar yapıldı. Meşalelerle gecenin aydınlatıldığı Rize Sahili Etkinlik alanında Fenerbahçeliler takımlarının şampiyonluğunu doyasıya yaşadı. - RİZE