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Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası

02.12.2021 11:49
Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası

Fenerbahçe Vitor Pereira ile yollarının ayrılmasıyla takımın başına getirmeyi planladığı Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Ligde son 6 maçta bir galibiyet alan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması beklenirken takımın başına getirmeyi planladığı Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

FRANCESCO FARİOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi sona eriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak henüz 14 hafta sonunda lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-Lacivertliler Portekizli teknik adamın yerine Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki Francesco Farioli'yi göreve getiriyor.

SÜLEYMAN HURMA "FARİOLİ'YE ENGEL OLMAM" DEMİŞTİ

Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin alan Fenerbahçe, henüz ilk temasta İtalyan teknik adamla anlaşma sağladı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bırakmıştı.

Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası

Süleyman Hurma, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası - Son Dakika Spor


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