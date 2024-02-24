Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de başladığı lig maçında gole imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez lig maçında 11'de forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş, 64. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncunun kasımpaşa filelerine serbest vuruştan attığı gol, bu sezon ligde ilk golü oldu.
29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin galibiyet golü Mert Hakan Yandaş'tan geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
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