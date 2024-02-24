Fenerbahçe'nin galibiyet golü Mert Hakan Yandaş'tan geldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin galibiyet golü Mert Hakan Yandaş'tan geldi

Fenerbahçe\'nin galibiyet golü Mert Hakan Yandaş\'tan geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de başladığı lig maçında takımının beraberlik golünü kaydetti.

24.02.2024 21:16  Güncelleme: 21:19
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de başladığı lig maçında gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez lig maçında 11'de forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş, 64. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncunun kasımpaşa filelerine serbest vuruştan attığı gol, bu sezon ligde ilk golü oldu.

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Mert Hakan, Kasımpaşa karşısında 90. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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