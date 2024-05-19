Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile oynanan derbi maçının 21. dakikasında kırmızı kart gördü. Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

19.05.2024 19:43
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Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile oynanan derbi maçının 21. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.

Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü - Son Dakika
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