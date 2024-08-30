Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı.
Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlandı - Son Dakika
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