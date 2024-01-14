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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında yeni transfer Bonucci forma giydi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında yeni transfer Bonucci forma giydi

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçında yeni transfer Leonardo Bonucci'yi ilk kez sahaya sürdü. Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe\'nin Gaziantep FK maçında yeni transfer Bonucci forma giydi
14.01.2024 - 21:13,
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçında yeni transfer Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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