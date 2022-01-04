Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor

Caner kayalı:

Bu fener sürekli eski çorapları giymekten artık ayak kokusu çekilmez oldu.Hiç akıllı uslu bir yönetici yok mu bu koca camiada.Ya sanki adamın içine Ronaldo kaçmış da,yeni keşif yapmışlar gibi.Kaderimiz bu kardeşim çaresi yok bu ekip gidesiye kadar sokağa çıkmayacağız.Kahveye gitmeyeceğiz,başımız önde gezeceğiz anlaşıldı.