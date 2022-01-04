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Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor

04.01.2022 15:24

Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar, gol makinesi olarak Fenerbahçe'ye geri döndü. İstanbul'a gelen 20 yaşındaki İranlı yetenek, sağlık kontrollerinden geçti. İranlı futbolcunun yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar Sayyadmanesh sağlık kontrollerinden geçti. 20 yaşındaki İranlı futbolcunun formda görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü. İranlı forvet kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

HER YERDE OYNUYOR

Esas mevkisi forvet olan Allahyar, sol ve sağ kanatta da çok etkili. Bu sezon 16 lig maçında 7 gol attı, 4 asist üretti. Avrupa'daki 6 maçta 2 gol kaydetti.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Anderlecht, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Allahyar'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise Allahyar'ın akıbetine karar veremedi. Türk futbolunun yakından tanıdığı duayen hoca Mircea Lucescu, Allahyar'dan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu göndermesi, uzun vadede hatalı bir karar olabilir.

YORUMLAR (2)
  • Murat Ercan: Umarım FB de oynama şansı bulur. Avrupa da gol makinesi oluyorlar FB de stop ediyorlar ya da ettiriyorlar. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Bu fener sürekli eski çorapları giymekten artık ayak kokusu çekilmez oldu.Hiç akıllı uslu bir yönetici yok mu bu koca camiada.Ya sanki adamın içine Ronaldo kaçmış da,yeni keşif yapmışlar gibi.Kaderimiz bu kardeşim çaresi yok bu ekip gidesiye kadar sokağa çıkmayacağız.Kahveye gitmeyeceğiz,başımız önde gezeceğiz anlaşıldı. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor - Son Dakika
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