Fenerbahçe'nin gündemindeki Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı

Transfer çalışmalarına devam eden ve yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu takıma dahil eden Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı.

SERBEST KALDI

İtalyan devi Juventus, 1 yıl daha sözleşme uzatma hakkı olmasına karşın bu opsiyonu kullanmadı ve Kolombiyalı kanat oyuncusunu serbest bıraktı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sekiz özel ve unutulmaz sezonu birlikte geçirdik. Yıllar geçmesine karşın hep ilk 11 oyuncusu oldu. Bazen sezonu alt üst eden maçlar çıkardı, 31 Ekim 2015'teki Derby della Mole'deki golünü hatırlamamak imkansız. Unutulmaz birçok an yaşadı ve her Juventus taraftarının Cuadrado ile ilgili en az 1 tane unutulmaz anısı vardır" ifadeleri yer aldı.

6 GOLE ETKİ ETTİ

İtalyan deviyle bu sezon toplamda 47 maça çıkan 35 yaşındaki Juan Cuadrado, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.