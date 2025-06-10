Fenerbahçe\'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık

Serie A devi Juventus'tan adı Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani ve Dusan Vlahovic için resmi açıklama geldi.

COMOLLI RESMEN AÇIKLADI

Juventus Genel Direktörü Damie Comolli, Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kolo Muani hakkında açıklama yapan Comolli, Fransız yıldızın kiralık sözleşmesinin Kulüpler Dünya Kupası süresince uzatılması için PSG ile anlaştıklarını belirterek, Kolo Muani'nin gelecek sezon da Juventus'ta kalmak istediğini duyurdu.

Comolli, yıldız golcü Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili ise henüz karar vermediklerini dile getirerek "Vlahovic üst düzey bir oyuncu, geçen hafta kendisiyle bizzat konuştum. Geleceği hakkında yakın bir zaman içerisinde bir karara varacağız. Önümüzdeki verilerle rasyonel kararlar almalıyız.' sözlerini sarf etti.