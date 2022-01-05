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Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti - Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti

05.01.2022 18:03

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün talepleri belli oldu. Alman hoca, yıllık 4.5 milyon euro istedi

Sarı-lacivertli ekipte listenin ilk sıralarında yer alan Joachim Löw'ün istekleri ortaya çıktı. 2.5 yıllık sözleşme talep eden Alman çalıştırıcı, 4.5 milyon euro garanti ücret istedi.

TAKIMIN YARISI DEĞİŞMELİ

Transfer taleplerini de yönetime ileten Löw'ün, takımın büyük oranda değişmesini talep ettiği ifade edildi. İlk 11 için en az 5-6 yeni ismi kadroya katmayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi

BÜTÇESİ DUDAK UÇUKLATTI

Kadroda revizyon talep eden Alman hocanın transfer bütçesi de netleşti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, en az 30-35 milyon euro gerektiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

MALİYETİ 20 MİLYON EURO

4-5 yardımcısı ile birlikte gelmek isteyen Löw'ün 2.5 yıllık toplam maliyeti 20 milyon euro'yu bulacak. Fenerbahçe yönetimi, şartları düşünmek için süre istedi.

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Joachim Löw, Fenerbahçe, Transfer, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti - Son Dakika
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