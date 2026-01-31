İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Brighton ile Everton karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Brighton'ın golünü 73. dakikada Pascal Gross atarken, Everton'un golü 90+7'nci dakikada Fenerbahçe'nin gündemindeki Beto'dan geldi.
Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brighton'un puanı 31'e çıktı. Everton ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Crystal Palace'yi ağırlayacak. Everton, Fulham deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?