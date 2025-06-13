Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de yapacak olan Fenerbahçe'nin sezon öncesi 6 hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu.
HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ilk rakibi ile İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
Kampa Portekiz'de devam edecek Sarı-lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile karşı karşıya gelecek. Yurda dönecek Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile taraftarları önünde karşılaşacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:
12 Temmuz: Fatih Karagümrük
17 Temmuz: Portimonense
20 Temmuz: Sunderland
23 Temmuz: Al Ittihad
26 Temmuz: Benfica
30 Temmuz: Lazio
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)