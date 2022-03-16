Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!

16.03.2022 13:16

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın "Keşke daha erken gelseydim, sonuçlar ortada" dediği iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın etkisi dikkat çekiyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren takım olgusu ve özgüvenin yükselmesi üzerine mesajlar veren Kartal, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik adam, 17 maçta 1.65 puan ortalamasıyla ayrılan Vitor Pereira'yı geride bıraktı.

"YENİLGİYİ HAK ETMEDİK"

Sözcü'deki haberde İsmail Kartal'ın, "Göreve daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi. Sonuç ortada 9 maçta sadece 1 yenilgi aldık, berabere kaldığımız 3 maçta üstün olan taraf bizdik. Başakşehir maçında da yenilgiyi hak etmedik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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İsmail Kartal, Spor, Son Dakika

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