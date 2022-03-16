Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın etkisi dikkat çekiyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren takım olgusu ve özgüvenin yükselmesi üzerine mesajlar veren Kartal, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik adam, 17 maçta 1.65 puan ortalamasıyla ayrılan Vitor Pereira'yı geride bıraktı.
Sözcü'deki haberde İsmail Kartal'ın, "Göreve daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi. Sonuç ortada 9 maçta sadece 1 yenilgi aldık, berabere kaldığımız 3 maçta üstün olan taraf bizdik. Başakşehir maçında da yenilgiyi hak etmedik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim! - Son Dakika