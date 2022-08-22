Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler...

22.08.2022 09:17
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig karşılaşması beINSPORTS1 kanalından canlı olarak aktarılacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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