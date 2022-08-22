Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig karşılaşması beINSPORTS1 kanalından canlı olarak aktarılacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia
Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika