Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! Yıldız futbolcuların hiç biri yok

Aracıyla kırmızı ışıkta durunca yanına koşarak gelip "Satılık mı?" diye soruyorlar

Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular paylaşıldı.

6 YILDIZ FUTBOLCU YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: