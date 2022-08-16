Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı

16.08.2022 08:24

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya fark attığı mücadelenin ardından teknik direktör Jorge Jesus maç sonu basın toplantısında bulundu. Jesus, dünya yıldızının sarı-lacivertlilere gelebileceğine dair haberlerin sorulması sonrası kahkaha atarak, "Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, adı Fenerbahçe ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYECEĞİNİ KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİM"

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberlerin çıktığının kendisine söylenmesi üzerine kahkaha atan Jorge Jesus, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından Jorge Jesus: 'Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum' Jorge Jesus: 'Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum'

Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı - Son Dakika


Son Dakika
08:24 Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı
08:23 Petek Dinçöz kına gecesinde eğlendi! Boşandıktan kısa süre sonra yeniden evleniyor
08:20 30'dan fazla ürünün indirime girdiği Tarım Kredi'nin kasap reyonunda da fiyatlar inecek
08:39 İstanbul'da ortakların alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı! Cesedin başında bekledi
08:39 Sokak ortasındaki iğrenç taciz kameraya yansıdı
02:04 Eski ABD Başkanı Trump, FBI ajanlarının pasaportlarını çaldığını öne sürdü
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 08:49:49. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement