Fenerbahçe'nin Kayseri Kadrosu Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ???????de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.