UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 yendi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.
Maçın en iyi futbolcusu seçilen Sırp futbolcu, ülkesinde manşetleri süsledi. Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)