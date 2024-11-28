Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Geniş Video İzle

Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, Stuttgart karşısında attığı gol ve yaptığı asist ile dikkat çekti. Krunic, takımının sansasyonel galibiyetinde büyük rol oynadı ve maçın en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Sırp futbolcu, 5-1'lik skorla sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve bir golün de asistini yaptı. Sırp basını, Krunic'in performansını övgüyle karşıladı.

28.11.2024 10:05  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 yendi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Maçın en iyi futbolcusu seçilen Sırp futbolcu, ülkesinde manşetleri süsledi. Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi.

Fenerbahçe\'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi\'ni salladı

Rade Krunic, Fenerbahçe, Stuttgart, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferudun Ozmen:
    Durmuş durmuş bir maçta gol attı diye fener arkasından ağlasın mı yani saman alevi gibi bir yanar bi söner. 23 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    son dakika senin bu Fenerbahçe düşmanlığın ne olacak 14 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem yakında kapatılır. bejekem sallanıyor 5 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.