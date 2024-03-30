Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren, TFF Süper Kupa'da de ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'yi kritik bir hafta bekliyor. Sarı-lacivertlilerin 2 Nisan Salı günü yapacağı Olağanüstü Genel Kurul'da alacağı kararlar merakla bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 Nisan Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak. Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Başkan Koç, futbolcularla görüşecek
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir araya gelirken, sarı-lacivertli camiaya da çağrıda bulundu. Başkan Koç ve yönetim kurulundan birkaç isim bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak. 3 kupada da şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertliler için en önemli maçlardan biri 7 Nisan'da oynanacak. Galatasaray ile 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ertelenen TFF Süper Kupa karşılaşması, Şanlıurfa'da oynanacak. 2 Nisan'daki genel kurulda alınacak kararla birlikte bu mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da netlik kazanacak.
Fenerbahçe nisan ayının ilk haftasındaki bu yoğun gündem ve fikstürün hemen ardından 11 Nisan'da da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kritik haftası: Genel Kurul ve ezeli rekabet - Son Dakika
Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.
Futbolda hakem eğitim toplantısına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından VAR sistemine yönelik tartışmalar da arttı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı. Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayan kulüp başkan yardımcısı, takımın başarısını maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen elde ettiklerini belirtti ve destek beklediklerini söyledi.
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Kilis Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyra Dağlı, depremzede olmasına rağmen Samsun'da yapılan bilek güreşi şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. 15 yaşındaki Dağlı, sol kolda birinci, sağ kolda ise ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Depremden önceki antrenman süresini kısaltmak zorunda kalan Dağlı, öğretmeniyle birlikte çalışarak bu başarıyı elde etti. Şimdi ise hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak.
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