Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı 'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaştığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.