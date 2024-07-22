Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Allan Saint-Maximin ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho, genç oyuncuları da kadroya dahil etti.

22.07.2024 14:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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