Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum

30.09.2022 12:27

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Ezgjan Alioski, dev derbi öncesi açıklamalar yaptı. Hafta sonu oynayacakları karşılaşma için iddialı konuşan Alioski, takım arkadaşlarına güvendiğini belirtti. Sol kanat oyuncusu taraftarlarının maça alınmaması hakkında ise "Onlar için de savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş- Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-lacivertlilerin sol kanat oyuncusu Alioski soruları yanıtladı. "Tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." diyen Makedon oyuncu, "Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'li Alioski iddialı konuştu: Takım arkadaşlarıma güveniyorum

"ONLAR İÇİN DE SAVAŞACAĞIZ"

Türkiye'deki ilk derbisine çıkacağını söyleyen Alioski, kendisi için özel olsa da, kulüp ve taraftar için de önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadeleye sarı-lacivertli taraftarların olmamasıyla ilgisi ise, "Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'li Alioski iddialı konuştu: Takım arkadaşlarıma güveniyorum

"BURASI HARİKA BİR KULÜP"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettiğini vurgulayan Makedon futbolcu Alioski, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü konusunda burada olduğum süre boyunca her gün çok daha fazlasını görüyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha fazla hissediyorum. Zaten herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor. Burası gerçekten harika bir kulüp." dedi.

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Ezgjan Alioski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum - Son Dakika


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