Fenerbahçe\'nin Miguel Crespo sakatlandı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınma bölümünde sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."