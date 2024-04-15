Fenerbahçe\'nin milli boksörü Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu olmak ve Türk boksunun 16 yıllık madalya hasretini sona erdirmek istiyor

Fenerbahçe'nin milli boksörü Samet Gümüş, önce Avrupa şampiyonu olmak sonra da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksunun erkeklerdeki 16 yıllık madalya hasretini dindirmek istiyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-28 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na Ankara Eryaman TOHM'da hazırlanan 22 yaşındaki Samet Gümüş, AA muhabirine hedeflerini anlattı.
Polonya'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak 51 kiloda Paris 2024 kotası alan Samet, "Çok yoğun bir çalışma dönemimiz var. Avrupa Oyunları'nın üzerinden neredeyse bir sene geçti. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. İlkleri severim, inşallah altın madalya alacağım. Bu şampiyonluktan sonra olimpiyatlara daha iyi hazırlanacağım. Soyadımdan dolayı orada 'Samet Gümüş, gümüşte kaldı.' dediler. Ben altın madalya sözü verdim herkese. Samet Gümüş'ten bu sefer gümüş değil, altın madalya gelecek." ifadelerini kullandı.
16 yıllık hasreti dindirmek istiyor
Samet Gümüş, erkeklerde Türk boksunun 16 yıllık madalya hasretini dindirmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin son olarak 2008'de erkeklerde madalya kazandığını hatırlatan Samet, "Avrupa Şampiyonası, olimpiyat öncesi büyük bir organizasyon olacak. Eksiklerimizi net şekilde de burada göreceğiz. Bu şampiyona sayesinde olimpiyata hazır şekilde gideceğiz. Olimpiyatlarda ilk olacak benim için. Olimpiyat madalyası hasretini Paris'te dindireceğim. Artık olimpiyatlar gelsin istiyorum. Çok heyecanlıyız. İlk olimpiyatım olacağı için sabırsızlanıyorum. Sıkletimde dünyanın en iyisi olmak istiyorum." diye konuştu.
Samet Gümüş, kulübü Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi boksörlerine sahip olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe gerçekten boksta en iyisi. Başkanımız maç öncesi ve sonrası hep yanımızda oluyor. Kulübüme de madalya getirmek istiyorum. Fenerbahçe her konuda bir numara. Bu şekilde de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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