Fenerbahçe\'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'i yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.
Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak. - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, hücum organizasyonları ve çift kale maçla çalıştı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maçta stadyumun üstünü kapatmak için UEFA'dan özel izin aldı. Restorasyon çalışmaları sonucunda 1 milyar Euro'ya mal olan Santiago Bernabeu Stadyumu, erken final maçında Real Madrid'e ev sahipliği yapacak. Maçta Real Madrid'de D.Alaba ve Courtois sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Manchester City'de Nathan Ake ve Walker'ın forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş BOA'nın takım kaptanı Elif Bayram, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacaklarını ve tüm takım olarak kupayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Elif Bayram, genç bir kadro olduklarını ve kupayı kazanmanın herkesi mutlu ettiğini belirtti. Zorlu bir maç olacağını ancak güçlü olduklarını ve kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Beşiktaş'ın kadın basketbolu tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmaya çok yakın olduklarını dile getiren Elif Bayram, taraftarlardan destek istedi ve gelecek sene de şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, yarın evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İki takım daha önce 4 kez karşılaşmış, Atletico Madrid 2 galibiyet alırken, Borussia Dortmund da 2 kez kazandı. Atletico Madrid son 16 turunda Inter'i eleyerek çeyrek finale çıktı, Borussia Dortmund ise PSV'yi eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye'yi temsil eden ilk badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Olimpiyatları'nda en azından çeyrek final oynamak istiyor. Neslihan, 3. kez olimpiyatlara katılacak ve hedeflerinin badmintonda ilerlemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda da mücadele edecek olan Neslihan, kariyerinin sonunda spor eğitmenliği yapmayı planlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), yarın evinde Barcelona ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta PSG 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı. Neymar, bu rekabette en golcü oyuncu olarak öne çıkıyor.
Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Takım Satranç Grup Yarışması turnuvası Van'da sona erdi. Turnuva, gençler arasında satranç sporunun yaygınlaşması ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edildi. 13 ilden 43 okul takımının katıldığı turnuvada toplam 350 öğrenci, antrenör ve hakem yer aldı. Başarı elde eden takımlar Türkiye finalinde oynamaya hak kazandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulama başlattı. Tümgeneral Coşkun Sel, uygulama noktalarını denetleyerek durdurulan araçlardaki çocuklara oyuncak hediye edip bayram şekeri verdi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.
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