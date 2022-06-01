Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!

01.06.2022 18:15

Fenerbahçe anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Koç ile Türkçe konuştuğu bir videoyu sosyal medyadan yayınladı. "Jorge on the stage" yani "Jorge sahnede" etiketiyle paylaşılan videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diye cevap veriyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u KAP'a bildiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog

"HAZIR MISINIZ?"

İlk olarak Fenerbahçe Stadı'nı gezen Jorge Jesus burada Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında yaşanan diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor! - Son Dakika


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