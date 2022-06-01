Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u KAP'a bildiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"HAZIR MISINIZ?"

İlk olarak Fenerbahçe Stadı'nı gezen Jorge Jesus burada Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında yaşanan diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diyerek cevap veriyor.