Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

13.06.2022 14:09

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerin, Santa Clara Kulübü'nden anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Havalimanı'na inerken, kendisini kulüp yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

YORUMLAR
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Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da - Son Dakika

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