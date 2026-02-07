UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Premier Lig'in 25. haftasında oynanan mücadelede Leeds United, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bogle, 30. dakikada Okafor ve 49. dakikada Calvert-Lewin kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golü ise 86. dakikada Lorenzo Lucca'dan geldi.
Bu sonuçla Leeds United puanını 29'a yükseltirken, Nottingham Forest 26 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında 3-1 mağlup olarak Avrupa maçı öncesi moral kaybı yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?