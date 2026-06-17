Fenerbahçe'nin Rakibi Gornik Zabrze

FENERBAHÇE'nin Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Gornik Zabrze takımı oldu.

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Fenerbahçe bu turda Polonya Ligi ekibi Gornik Zabrze takımı ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçlar 21 veya 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.